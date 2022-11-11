В Киеве и Ивано-Франковске закрыли колл-центры международной группы аферистов

В Киеве и Ивано-Франковске полиция закрыла колл-центры транснациональной мошеннической группы, которые выманивали деньги у людей из разных стран.

Об этом сообщили в МВД Украины.

Группировка обманула вкладчиков по схеме псевдоинвестирования в криптовалюты и ценные бумаги. Офисы, call-центры и представительства компании размещались во многих странах Европы. Общий ущерб достигает более 200 миллионов евро в год.

В настоящее время разоблачили пятерых граждан Украины, которые являются участниками масштабной международной преступной схемы. Расследование с 2020 года проходило во взаимодействии с правоохранителями Албании, Финляндии, Грузии, Германии, Латвии и Испании. В настоящее время семь государств открыли судебные дела по этому факту.

“Злоумышленники имели собственные веб-ресурсы, где предлагали вкладчикам получить сверхдоходы от инвестирования в криптовалюту и торговлю ценными бумагами. На платформах имитировали рост активов, однако инвесторы не могли обналичить заработанное”, - говорится в сообщении.

Для убеждения потенциальных вкладчиков злоумышленники создали call-центры в нескольких странах Европы. Там работало более 2 тысяч человек. В Украине действовало три таких сall-центра, пятеро фигурантов отвечали за организацию их работы. Согласно данным Европола, от противоправной деятельности мошенников пострадали сотни тысяч человек по всему миру.

В домах фигурантов, а также по адресам расположения call-центров, в Киеве и Ивано-Франковске, провели обыски. Изъято более 500 единиц компьютерной техники. В то же время обыски продолжались в других странах по местам жительства других подозреваемых.