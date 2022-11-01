На Вознесенщине мужчина выстрелил в голову своего знакомого из охотничьего ружья - преступника задержали, ему грозит до 15 лет тюрьмы

В среду, 9 ноября, в полицию Вознесенщины поступило обращение от медиков о том, что в одном из сел района граждане обнаружили труп 40-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. Полиция задержала преступника.

Об этом сообщает ГУНП в Николаевской области.

Полицейские выяснили, что между мужчинами возник конфликт, в результате которого злоумышленник из охотничьего ружья произвел выстрел в 40-летнего потерпевшего. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте.

27-летний фигурант после совершения преступления с места происшествия скрылся. Через несколько часов его разыскали оперативники местного управления полиции и доставили в участок, где следователи задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

На месте правоохранители изъяли вещественные доказательства и орудия преступления – ружье.

По факту умышленного убийства полицейские возбудили уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса.

Злоумышленнику сообщили о подозрении и сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. За совершенное преступление подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, как жителя Николаевщины, который едва не убил своего знакомого, приговорили к 9,5 годам тюрьмы.