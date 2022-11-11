СБУ разоблачила россиянина, который готовил государственный переворот в Украине

Служба безопасности сообщила о подозрении гражданину России, готовившему государственный переворот в Украине - он планировал использовать отечественные общественные организации, которые должны спровоцировать беспорядки в западных областях. Это, в свою очередь, должно привести к созданию «народных республик» в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Спецслужбе удалось выйти на российского идеолога в комбинации переворота. Последний связан с российскими спецслужбами и координировался отдельными представителями администрации путина.

Как установили следователи, россиянин является основателем общественных структур на территории рф, которые поддерживают идею восстановления СССР в составе трех «славянских» государств: Украины, россии и белоруссии.

После революции достоинства и начала российской агрессии работал в поддержку действий российского правительства, направленных на недопущение европейского вектора развития Украины. С этой целью вступил в сговор с одним из украинских общественно-политических деятелей, связанных с Украинским выбором виктора медведчука, которому пообещал оказывать поддержку в захвате государственной власти в Украине.

Договоренность между украинскими и российскими участниками предполагала использование созданных на территории России и Украины общественных организаций и фондов для налаживания схемы поступления в Украину из российской федерации денежных средств.

Перед началом полномасштабного вторжения россии один из фигурантов перешел к непосредственной вербовке участников силового крыла переворота.

Следователи СБУ подозревают гражданина России в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 Уголовного Кодекса Украины, то есть в сговоре с целью насильственной смены или свержения конституционного строя и захвата государственной власти.

Напомним, что ранее СБУ разоблачила руководителей «мэрии» Херсонщины, которые принудительно раздавали украинцам паспорта рф и внедряли российское образование.