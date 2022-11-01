В Николаеве мошенники похитили у банка 5 миллионов гривен – им грозит до 12 лет тюрьмы

В Николаеве полиция разоблачила шестерых местных жителей в возрасте от 19 до 26 лет, подозреваемых в присвоении более 5 миллионов гривен банку.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Преступление раскрыли детективы следственного управления областной полиции совместно с сотрудниками управления стратегических расследований при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Подозреваемые путем несанкционированного вмешательства в работу международных платежных систем и используя фиктивные транзакции от имени интернет-магазина, расположенного в США, завладели средствами одного из банковских учреждений. Всего злоумышленники провели более 30 мошеннических транзакций.

В ходе санкционированных обысков по местам жительства злоумышленников полицейские изъяли компьютерную технику и другие вещественные доказательства, которые мошенники использовали в своей преступной деятельности. Расследуется уголовное производство по частям 2-4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах»).

Решается вопрос об избрании аферистом мер пресечения. Также устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к преступной деятельности. Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до 12 лет.