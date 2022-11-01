Экс-нардеп Онищенко, подозреваемый в завладении ₴1,6 миллиарда, получил гражданство Северной Македонии

Бывший украинский нардеп Александр Онищенко получил гражданство Северной Македонии.

Об этом сообщает Balkan Insight, пишет Бабель.

Через пять месяцев после получения гражданства он выступал под флагом Северной Македонии на соревнованиях по прыжкам на лошадях во французском Сен-Тропе.

Судя по фотографиям, выложенным в Instagram, 53-летний Онищенко много путешествует, в частности в Монте-Карло и Объединенные Арабские Эмираты, и часто бывает в компании мировых знаменитостей.

По версии следствия, нардеп Александр Онищенко создал преступную организацию, участники которой с января 2013 по июнь 2016 завладели более 1,6 миллиарда гривен от реализации газа по договорам о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча». Поэтому компания «Укргаздобыча» понесла более 740 миллионов гривен убытков.

С 2016 года Александр Онищенко скрывается от правоохранительных органов Украины. В октябре 2021 года Онищенко получил гражданство россии.