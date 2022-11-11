российские хакеры атаковали австралийскую компанию и похитили данные о 10 миллионах человек

За кибератакой на австралийскую страховую компанию Medibank стояли хакеры из россии. Кибератака привела к утечке данных почти десяти миллионов нынешних и бывших клиентов компании.

Об этом пишет "Зеркало недели".

Комиссар Федеральной полиции Австралии Рийс Кершоу обвинил в кибератаке на Medibank группу киберпреступников, которая, вероятно, ответственна за другие крупные атаки хакеров по всему миру. По словам Кершоу, полиция знает, кто причастен к атаке, но пока не будет называть их имена.

– Преступники, мы знаем, кто вы такие, и более того, полиция имеет значительные успехи, когда дело доходит до возвращения иностранных преступников в Австралию, чтобы они предстали перед системой правосудия, – сказал он.

Кершоу также добавил, что полиция Австралии будет проводить переговоры с российскими "правоохранительными органами" по этим лицам.

Ранее сообщалось, что хакеры, связанные с российской разведкой, с большой вероятностью стояли за кибератаками на транспортные и логистические организации Украины и Польши в прошлом месяце.