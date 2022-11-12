В Полтаве экс-главу таможни подозревают в многомиллионных махинациях с импортом кофе

Среди бывших и действующих работников Полтавской таможни ГФС разоблачили 11 участников преступной группы, которые совместно с импортерами систематически занижали таможенную стоимость кофе при оформлении.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, начальник Полтавской таможни ГФС совместно с начальником отдела таможенного оформления и девятью государственными инспекторами этой же таможни организовали преступную группу. Они вступили в сговор с предпринимателями – импортерами кофе и в течение 2018-2019 годов осуществляли таможенное оформление товара по заниженным платежам.

При этом они игнорировали информацию от органов прокуратуры и следствия об установленных фактах уклонения от таможенных платежей отдельными компаниями и не принимали соответствующих мер реагирования. В результате противоправных действий таможенников Государственный бюджет Украины недополучил средств на общую сумму 7,7 миллиона гривен.