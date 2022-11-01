Обвиняемый в резонансном деле «слил» НАБУ и САП двух «решал», вымогавших от него $1,8 миллиона

НАБУ и САП 11 ноября задержали двух человек, которые подстрекали обвиняемого дать взятку для якобы дальнейшего подкупа прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, чтобы тот согласился заключить соглашение с обвиняемым.

Об этом сообщили в НАБУ.

Расследование преступления начато по заявлению обвиняемого.

Следствие установило, что предложение о «положительном» решении по делу по обвинению в попытке подкупа руководителей НАБУ и САП фигуранту поступило в 2020 году. С тех пор инициаторы «решения вопроса» в пользу обвиняемого меняли цену и кичились связями в НАБУ, САП и Высшем антикоррупционном суде, которые должны были убедить принять их предложение. В конце концов, цена дошла до более чем 1,8 миллиона долларов. Подозреваемые были задержаны сразу после получения очередного транша в 50 тысяч долларов США.

Обвиняемый, подавший заявление о вымогательстве у него денег, проходит по делу о самой большой в истории Украины взятке.

Как известно, руководству НАБУ и САП в июле 2020 года пытались дать взятку в 5 миллионов долларов США, к делу причастен экс-министр и президент компании Burisma Николай Злочевский. Во время спецоперации был задержан первый заместитель председателя Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко.

Сообщалось, что Злочевский хотел подкупить антикоррупционные органы, чтобы сделать себе подарок и вернуться в Украину. Неправомерная выгода касается возможной причастности экс-министра к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ОАО "Реал Банк".

По делу обвиняемыми проходят Злочевский, Ильяшенко и экс-глава департамента Налоговой службы Елена Мазурова. При этом Злочевский скрывается от следствия, а Мазурова уже получила условный срок заключения. Поэтому, вероятно, именно Ильяшенко является тем обвиняемым, у которого требовали взятку.