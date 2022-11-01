Старший следователь николаевского ГБР помог нарушителю, чтобы таможенники у того не изъяли $716 тысяч

Старшему следователю Территориального управления Государственного бюро расследований в Николаеве сообщили о подозрении в злоупотреблении властью (ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

В марте 2022 года на одном из пунктов пропуска в Одесской области у гражданина было обнаружено 716 тысяч долларов США, которые тот пытался незаконно перевезти в ЕС, скрывая этот факт от таможенников.

Во время составления таможней протокола о нарушении правил, предусматривающих безальтернативное изъятие денег, в пункт пропуска прибыл старший следователь ГБР. Он вмешался в процесс и без всяких законных оснований изъял 716 тысяч долларов. Впоследствии подозреваемый незаконно вернул гражданину изъятые деньги, которые были предметом дела об административном правонарушении и находились в распоряжении таможенных органов.

В конце июля суд признал гражданина виновным в нарушении таможенных правил и наложил штраф почти в 21 миллион гривен с конфискацией в доход государства изъятых 716 тысяч долларов. Впоследствии это решение подтвердила и апелляция. Однако выполнить судебное решение об изъятии 716 тысяч долларов стало невозможно, поскольку деньги уже вернули гражданину.

Расследование указанных фактов детективы Национального бюро начали по собственным наработкам.