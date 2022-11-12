На Буковине задержали интернет-агитатора, работавшего на кремлевского пропагандиста Соловьева

СБУ разоблачила на Буковине интернет-агитатора, распространявшего дезинформацию о ситуации в регионе. Предатель напрямую сотрудничал с российским пропагандистом Соловьевым.

Об этом пишет в Telegram Служба безопасности Украины.

«Среди его самых распространенных «вбросов» – это сообщения в запрещенной соцсети «Вконтакте» о якобы обострении общественно-политической ситуации в западной Украине из-за войны с россией», - пишет пресс-служба СБУ.

Также интернет-агитатор рассказывал ложь о деятельности государственных органов власти, подразделений украинских войск и волонтерских организаций.

«Среди адресатов этой фейковой информации был лично кремлевский пропагандист Соловьев, с которым был задержан на прямой связи. Именно ему агитатор помогал формировать деструктивный контент для последующего обнародования в провокационных сюжетах и ток-шоу на телеканале «Россия 1», - отмечает СБУ.

Предателю в россии обещали предоставить гражданство и поселить в одном из населенных пунктов Подмосковья.

Как отмечает пресс-служба, интернет-агитатором оказался житель Черновицкой области, ранее занимавшийся адвокатской практикой.

«После начала полномасштабного вторжения он активно призывал в соцсетях к поддержке кафиров, а также оправдывал их военные преступления. Таким образом, он попал в поле зрения представителей кремлевских информресурсов и начал с ними «сотрудничать» в ущерб государственной безопасности Украины», - добавляет СБУ.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении двум коллаборантам - бывшему судье из Крыма и экс-заместителю начальника Херсонской таможни.