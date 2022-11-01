Оккупанты вывезли из Херсона 15 тысяч картин в Симферополь

Силы спецопераций сообщают, что в оккупированный Симферополь прибыли четыре грузовика с награбленным имуществом, всего из Херсонской области россияне вывезли 15 тысяч картин.

Об этом сообщает «Сопротивление».

По данным нашего подполья, россияне вывезли имущество из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко. Музей также имеет филиал в Новой Каховке. Среди коллекций фонда музея в постоянной экспозиции музея иконопись XVII — начала XX века, украинское искусство II половины XIX — начала XX века. Также представлены работы современных художников. Всего из фонда музея, а также других культурных учреждений Херсонщины вывезено почти 15 тысяч экспонатов», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что россияне традиционно наворовали сантехники и бытовой техники.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты украли экспонаты из 40 украинских музеев.