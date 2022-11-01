Связанный с ЧВК «Вагнер» канал опубликовал видео казни российского зэка, завербованного Пригожиным для войны в Украине

В сети опубликовали видео с казнью российского заключенного Евгения Нужина, которого завербовал Евгений Пригожин для войны в Украине.

Видео опубликовал Telegram-канал GREY ZONE, связанный с ЧВК Вагнера,

В начале сентября Нужин сдался в украинский плен, после чего дал интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову, где говорит об ужасных условиях в российской армии и том, что хочет перейти на сторону Украины. В октябре он дал аналогичное интервью.

В описании к видео с казнью указано, что мужчина «внезапно пропал из-под следствия в Киеве». Сам Нужин при этом рассказывает, что 11 ноября, будучи в Киеве, получил удар по голове, потерял сознание и очнулся в подвале, где узнал, что его «будут судить».

При этом Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что Нужин вернулся в россию в ходе последнего обмена военнопленными.

После объяснений зека на видео происходит непосредственно казнь, которую GREY ZONE называет «Молотом возмездия». К голове Нужина в этот момент примотан бетонный блок, после неизвестный человек бьет его кувалдой по голове. В конце на видео появляется надпись «Ликвидирован».

Стоит отметить, что казнь кувалдой действительно использовалась бойцами ЧВК «Вагнера», например, в Сирии. В 2017 году в сети опубликовали видео издевательств российских наемников над неизвестным мужчиной в Сирии. На кадрах видно, как несколько русскоязычных солдат пытают под песню о российском спецназе сильно избитого и, вероятно, раненого мужчину кувалдой, ломая ему конечности.

Позже стало известно, что российский солдат, присутствовавший во время казни мужчины в Сирии, занимается патриотическим воспитанием молодежи в россии.