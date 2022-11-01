После освобождения Снигиревки ГБР разыскивает экс-полицейского, подозреваемого в сотрудничестве с оккупантами

Игорь Калачев Территориальное управление ГБР, расположенное в городе Николаеве, после освобождения Снигиревки разыскивает коллаборанта, который приглашал правоохранителей приехать к нему домой и вручить подозрение.

Об этом говорится в сообщении ДБР.

Сообщается, что сотрудники ГБР совместно с другими правоохранителями начали активные стабилизационные мероприятия в освобожденном Херсоне и на освобожденных территориях Николаевской и Херсонской областей.

«Подавляющее большинство коллаборантов и предателей среди чиновников и правоохранителей работникам Бюро хорошо известны. Кстати, недавно один из коллаборантов из Снигиревки приглашал работников ГБР лично передать ему сообщение о подозрении. Сотрудники ГБР уже разыскивают предателя, чтобы выполнить его просьбу», - говорится в сообщении.

Вероятно, речь идет об Игоре Калачеве, ранее занимавшем должность начальника сектора реагирования патрульной полиции в Снегиревке. Он после оккупации населенного пункта вместе с российскими военнослужащими совершал объезд своих коллег. После этого его уволили из полиции, и он стал фигурантом уголовного производства.

Калачев так и не покидал Снигиревку, поэтому его вызывали на следственные мероприятия и вручали подозрение заочно. В частности, повестку и сообщение о подозрении публиковали на сайте Офиса Генпрокурора и в газете Кабмина «Правительственный курьер».

Сам Калачев в одном из своих видео заявлял, что находится дома на оккупированной территории, и он совершенно не понимает, почему он объявлен в розыск, если и номер телефона, и его адрес следователи знают.

– Почему вы ко мне не приехали, а меня заставляете ехать к вам? Вы дороги не знаете? То есть я должен рисковать своей жизнью и своей семьей, чтобы приехать? А вы, значит, боитесь, – обращался тогда он к сотрудникам ГБР.

Материалы по Калачеву выделили в отдельное уголовное производство, которое начали проводить в рамках специального досудебного расследования. Сейчас его судят заочно в Бобринецком районном суде Кировоградской области.

Также в ГБР добавили, что сотрудники бюро уже работают в Херсоне.