«Собаке — собачья смерть»: Пригожин прокомментировал жестокое убийство его подопечными завербованного для войны в Украине российского зека

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин словами «собаке — собачья смерть» прокомментировал казнь завербованного для войны в Украине российского зєка Евгения Нужина.

Заявление Пригожина приводит его пресс-служба.

«Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется «Собаке — собачья смерть», - прокомментировал жестокое преступление Пригожин, которого называют личным поваром путина.

Стоит добавить, что на видео Нужин перед казнью говорит о том, что его похитили в Киеве. Но по данным российских Telegram-каналов, его по процедуре обмена военнопленными недавно отдали россии.

Напомним, ранее в сети разошлись видео, на котором завербованного для войны в Украине российского зэка Евгения Нужина неизвестные казнили кувалдой за то, что он, являясь бойцом ЧВК «Вагнер», бежал на сторону ВСУ. Видео опубликовал связанный с ЧВК «Вагнер» Telegram-канал GreyZone.

Стоит отметить, что казнь кувалдой действительно использовалась бойцами ЧВК «Вагнера», например, в Сирии. В 2017 году в сети опубликовали видео издевательств российских наемников над неизвестным мужчиной в Сирии. На кадрах видно, как несколько русскоязычных солдат пытают под песню о российском спецназе сильно избитого и, вероятно, раненого мужчину кувалдой, ломая ему конечности.

Позже стало известно, что российский солдат, присутствовавший во время казни мужчины в Сирии, занимается патриотическим воспитанием молодежи в россии.