На Закарпатье контрабандисты спрятали во всех полостях автобуса 300 ящиков сигарет

В Закарпатской области Госпогранслужба обнаружила более 150 тысяч пачек контрабандных табачных изделий.

Об этом сообщили в МВД.

В пункте пропуска «Лужанка» 13 ноября пограничники совместно с таможенниками обнаружили в автобусе MAN, прибывшем на выезд из Украины, 301 ящик сигарет.

Сначала тайник с сигаретами обнаружили в полу транспортного средства, впоследствии табачные изделия нашли в автобусных полостях и сиденьях пассажиров.

Углубленный досмотр транспортного средства длился 18 часов. Табачные изделия и автобус изъяли.