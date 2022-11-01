Двое остались в камере, а трое охраняли здание СБУ: Генерал Аброськин рассказал, что не все осужденные сбежали из СИЗО Херсона

Бывший первый заместитель председателя Нацполиции Украины генерал полиции 2-го ранга Вячеслав Аброскин рассказал, что в Херсоне к нему на улице несколько раз обращались осужденные, которых оккупанты выпустили из СИЗО, с вопросом, как сдаться полиции.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«25 лет прослужил в криминальной полиции, 2014-2017 гг. прошел войну, соответственно думал, что видел уже почти все, но ошибался. С начала ко мне на улице в городе Херсон обратился бывший опер, осужденный на девять лет за ДТП Евгений Калинин: «ВВ, россияне выгнали нас из камер следственного изолятора, пожалуйста, организуйте охрану изолятора, потому что там остались особые дела осужденных, также нужно забрать труп одного осужденного, еще двое осужденных отказались покидать камеры…», - рассказал Аброськин.

Вячеслав Аброскин и Евгений Калинин

Далее, по словам Аброскина, уже возле следственного изолятора к нему за советом обращается почти снаружи обычный человек.

«Я пожизненно осужденный Вадим Ковальчук, скажите, пожалуйста, а где найти полицейских, чтобы сдаться, российские оккупанты выпустили нас из камер на свободу». Дальше больше: «нас было 15, двое не вышли из камеры, остались ждать возвращения охраны, часть побежала на оккупированную территорию… а мы втроем охраняем здание СБУ», - привел слова осужденного бывший первый заместитель председателя Нацполиции Украины.



Как известно, оккупанты во время бегства из Херсона выпустили из СИЗО около 400 человек, находившихся там по подозрению в совершении преступлений общеуголовного характера. Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из своих источников в ГУР.

В то же время тех местных жителей, которых оккупанты похищали за их проукраинскую позицию и держали в СИЗО, они вывезли на левый берег Днепра.

Следует отметить, что в СИЗО по неизвестным причинам произошел пожар.