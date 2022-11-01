Российский оккупант, обстреливавший мирное население Мариуполя, был приговорен 12 годам тюрьмы

К 12 годам за решеткой приговорен боевика «днр» по прозвищу «Фил», который с началом полномасштабного вторжения воевал против ВСУ в Мариуполе.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора и СБУ.

Следователи установили, что в качестве оператора-наводчика танка Т72 он произвел не менее 20 выстрелов по жилым многоэтажкам Мариуполя. Оккупанта удалось схватить в конце апреля в Волновахском районе. Тогда ВСУ подбили его танк, а раненого боевика взяли в плен.

Известно, что в июне 2014 года, когда Донецк оккупировали, мужчина добровольно подписал «контракт» на прохождение военной службы в качестве стрелка мотострелкового батальона 9 полка морской пехоты «народной милиции ДНР».

После чего, с августа 2015 по апрель 2022 года он служил пулеметчиком в незаконных вооруженных формированиях «днр», в частности, на должности стрелка в батальонах «Сомали», «Чечен», «Пятнашка.

Суд признал фигуранта виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

- часть 1 статьи 111 (государственная измена);

- части 2 статьи 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

Напомним, как предателя, который сдал» оккупантам командира добробата на Киевщине, приговорили к 15 годам тюрьмы.