На Николаевщине в СИЗО и колонии силовики нейтрализовали преступную организацию «смотрящих» во главе с «Наумом»

В Николаевской области правоохранители разоблачили преступную группировку так называемых «смотрящих», которые пытались распространить преступное влияние на осужденных.

Об этом сообщает СБУ, Нацполиция и Николаевская областная прокуратура.

По данным следствия, в состав группировки входило более 10 человек с криминальным опытом, которые находятся в СИЗО, и имеют статус «смотрящих». Правоохранители при процессуальном сопровождении областной прокуратуры провели ряд обысков в местах лишения свободы (СИЗО и исправительных колоний), расположенных как на территории Николаевской, Одесской и Кировоградской областей.

Установлено, что злоумышленники, угрожая расправой, заставляли арестантов поддерживать воровские традиции и призывали их к нарушению установленных законом правил поведения.

«Злоумышленники собирали деньги с осужденных, которые находятся в СИЗО для уплаты «дани», и обеспечивали наполнение «общака». Незаконное обращение денег контролировал так называемый «смотрящий», - добавили в сообщении.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники СБУ в Николаевской области задержали одного из участников преступной группировки, который был под залогом и находился на свободе.

«Один из членов организованной преступной группы, находившийся в настоящее время на свободе, 10 ноября 2022 года задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 780 тысяч гривен», - добавили в прокуратуре.

В настоящее время участникам преступной группы сообщено о подозрениях по:

– части 3 статьи 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией)

– части 1 статьи 255-2 (организация, содействие в проведении или участие в преступном собрании (ступени));

– части 2 статьи 255-1 (установление или распространение преступного влияния) Уголовного кодекса Украины.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет и до 15 лет.

В ходе проведенных 10 обысков по местам нахождения фигурантов обнаружены и изъяты мобильные телефоны, сим-карты и черновые записи с поличным.

По информации «Преступности.НЕТ», следственные действия проводились в СИЗО Николаева, а также в Арбузинской исправительной колонии. Среди задержанных - николаевский «положенец» Игорь Науменко, известный как «Наум».

Напомним, 3 июля 2017 года в Николаеве задержали Игоря Науменко и его сообщников. Их задержали за вымогательство 200 тысяч гривен под предлогом несуществующего долга. Позже стало известно, что деньги Науменко, Грудский и Уваров требовали от Андрея Савова за якобы решенный за него в суде вопрос. В 2016 году Савова задержали при получении взятки размером 22 тысячи гривен. 24 февраля 2017 года суд вынес Савову приговор и назначил ему наказание в виде штрафа в 25,5 тысяч гривен.

Тогдашний начальник Управления СБУ в Николаевской области Алексей Лях, при котором задержали «Наума», заявлял, что деятельность «положенеца» Науменко курировался «ворами в законе» из России.

В сентябре 2017 года уголовное производство в отношении Науменко и его подельников передали для рассмотрения по сути в Заводский районный суд. Позже Игорю Науменко не смогли избрать меру пресечения, а еще через некоторое время его подельники Евгений Грудский и Игорь Уваров, после того, как суд смягчил им меру пресечения, вышли из СИЗО под залог.

16 июля 2020 года Заводский районный суд Николаева огласил приговор относительно Игоря Нуменко, Евгения Грудского и Игоря Уварова, которых обвиняют в вымогательстве денег. Обвиняемым дали по пять лет тюрьмы. Всех взяли под стражу в зале суда. Тогда же Науменко сказал, что считает несправедливым обвинительный приговор и намерен подавать апелляцию.

31 мая 2021 року Херсонский апелляционный рассмотрел жалобу обвиняемых в вымогательстве. Их приговор оставили в силе, однако с учетом того, что обвиняемым засчитали сроки содержания в следственном изоляторе, то им осталось «сидеть» девять месяцев.

Стоит отметить, что за последние 8 лет Игорь Науменко дважды задерживался сотрудниками правоохранительных органов.

В сентябре 2012 года Игорь Науменко был задержан по подозрению в незаконном ношении оружия. Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Хранение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения»). В 2013 году Ленинский суд Николаева вынес приговор по делу Игоря Науменко, приговорив его к двум годам лишения свободы. А после апелляции Игоря Науменко выпустили на свободу прямо в зале суда.