В Харькове задержали российского агента, который «сдавал» позиции украинского ПВО в области

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили и задержали приспешника россиян, который передавал врагу разведданные о дислокации и перемещении украинских войск на территории Харьковской области.

Об этом сообщает СБУ.

Среди основных целей разведывательно-подрывной деятельности было выявление вероятных боевых позиций противовоздушной обороны ВСУ на восточном направлении.

Полученные сведения оккупанты использовали для подготовки и осуществления прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

Отмечается, что задержанный - житель Салтовского жилмассива – одного из наиболее пострадавших от вражеских обстрелов района Харькова.

«Летом этого года он начал искать через соцсети пути выхода на захватчиков для помощи в войне против Украины. Для этого излагал в соцсетях информацию о местах временного базирования подразделений Сил обороны», - добавили в сообщении.

Установлено, что после того, как злоумышленник опубликовал запрещенную информацию, «раскрытые» позиции украинского ПВО пять раз подвергались прицельным обстрелам со стороны врага.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по части 2 стати 114-2 (несанкционированное распространение информации о расположении Вооруженных сил Украины) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.