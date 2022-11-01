Жителя Вознесенского района задержали за убийство отца

В Вознесенском районе 14 ноября полиция задержала 21-летнего подозреваемого в убийстве 59-летнего отца.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
В полицию обратилась жительница одного из сел района и сообщила, что в соседнем доме обнаружили тело 59-летнего мужчины с травмой головы.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что между сыном и отцом возник конфликт, в результате которого сын схватил металлический молот и ударил им отца. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Задержанному за совершенное преступление грозит до 15 лет лишения свободы.