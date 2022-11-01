Николаевская полиция задержала мужчину, который за деньги помогал призывникам по поддельным документам уехать в ЕС

Николаевские полицейские разоблачили 41-летнего мужчину на незаконной переправке военнообязанных в страны ЕС.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции и в областной прокуратуре

Злоумышленник подыскивал мужчин через знакомых, готовил им документы, в соответствии с которыми по состоянию здоровья они были непригодны к военной службе, после чего инструктировал их относительно дат, маршрутов и пунктов пересечения границы. Стоимость такого трансфера составляла 1600 долларов США. Подробные документы фигурант делал от одного из военных комиссариатов, расположенного на оккупированной территории.

Именно после получения вознаграждения за свои услуги и передачи пакета документов для пересечения государственной границы Украины 41-летний мужчина был задержан правоохранителями в Одессе.

В ходе проведения санкционированных обысков полицейские изъяли денежные средства и другие доказательства его противоправной деятельности.

Следователи задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины («Незаконная переправка лиц через государственную границу»).

Злоумышленнику грозит до девяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Продолжается досудебное расследование, устанавливаются другие лица, причастные к совершению уголовного преступления.