Боинг МН17 россия сбила «Буком», террориста Гиркина заочно приговорили к пожизненному заключению, - суд в Гааге

Суд Гааги в ходе оглашения приговора по делу о крушении самолета рейса MH17 сделал заявление о том, с какой территории и какого оружия была запущена ракета, которая и вызвала трагедию.

Об этом стало известно в ходе трансляции из суда Гааги.

Суд постановил, что малазийский самолет рейса MH17 в июле 2014 года был сбит с зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». Ракета, как решил суд, была запущена со стороны оккупированного пророссийскими боевиками села Первомайское.

В то же время суд Гааги пришел к решению, что в то время контроль над боевиками так называемой «ДНР» осуществляла российская федерация.

— Суд установил, что у российской федерации был общий контроль над так называемой «ДНР» с апреля 2014 года. Многие предводители сепаратистов были тесно связаны с руководством россии. В частности, «премьер-министр» Александр Бородай называл советника путина Владислава Суркова «своим человеком в кремле». Кроме того, Кремль согласовал назначение на «министерские посты» и координировал поставки российских вооружений в Донбасс, - заявил председательствующий судья.

Обновлено. Террорист Игорь Гиркин (Стрелков) и другие подозреваемые признаны виновными в катастрофе рейса в 2014 году, пишет Лига.net.

Судья заявил, что обвинения против Гиркина, а также подсудимых Сергея Дубинского и Леонида Харченко считаются доказанными. Суд считает, что пусковая установка "Бук", из которой сбили самолет, была ввезена из россии по заявлению Дубинского.

Гиркина, Дубинского и Харченко заочно приговорили к пожизненному заключению. Четвертый подозреваемый Олег Пулатов был оправдан.

Как известно, Боинг-777 малазийских авиалиний, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. Международное расследование установило, что ракета, сбитая лайнером, была выпущена на подконтрольной боевикам территории, а установка «Бук», из которой стреляли – ввезена из России.

Россия отрицает свою причастность к уничтожению этого самолета. При этом главы МИД стран G7 потребовали привлечь РФ к ответственности за сбитый «Боинг».

24 мая 2018 г. эксперты совместной следственной группы (JIT) заявили, что пассажирский лайнер рейса МН17 Малайзийских авиалиний в июле 2014 года над Донбассом сбила ракета , выпущенная зенитно-ракетным комплексом Бук 53-й бригады ПВО российской армии. из Курска.

На суде в Гааге в июле 2020 г. предоставили новые доказательства запуска ракеты по установке «Бук». Были заслушаны очередные записи переговоров боевиков, которые на сегодняшний день являются наиболее конкретными доказательствами против четырех фигурантов.

В МИД Украины призвали привлечь россия к ответственности за МН17, чтобы трагедия больше никогда не повторилась.