Жителя Николаевщины отдали под суд за убийство матери

В Баштанском районе направлен в суд обвинительный акт в отношении 46-летнего местного жителя за смертельное избиение матери.

Об этом сообщили в Баштанской окружной прокуратуре.

Следствием установлено, что мужчина проживал вместе со своей матерью в пгт Казанка Баштанского района. В декабре прошлого года он устроил дома ссору, во время которой набросился на мать с кулаками, причинив ей тяжелые телесные повреждения, от которых женщина скончалась в больнице.

По результатам досудебного расследования собрано достаточное количество доказательств о совершении обвиняемым преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 10 лет.

Напомним, как в Николаеве суд наказал 15 годами тюрьмы гражданина рф, убившего и расчленившего свою мать.