В Николаеве задержали троих торговцев наркотиками, но они могут выйти под залог

В Николаеве полиция задержала трех местных жителей, систематически сбывавших наркотики.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области и Николаевской областной прокуратуре.

Задержанию предшествовало длительное оперативное сопровождение и документирование преступной деятельности. Во время санкционированных обысков по месту жительства наркоторговцев у них изъяли почти 10 килограммов каннабиса ориентировочной стоимостью более 600 тысяч гривен. Также изъяли психотропное вещество "Альфа-PVP".

“42-летний николаевец привлек к своей преступной деятельности еще двух своих знакомых – 53-летнего мужчину и 47-летнюю женщину, которые наладили схему сбыта наркотиков. Организатор на дачном участке незаконно выращивал коноплю, там ее перерабатывал и хранил. Сбытчикам передавал уже готовый товар. С клиентами дельцы встречались лично, передавая расфасованный каннабис из рук в руки. Около 2 килограммов каннабиса ежемесячно наркодилеры сбывали среди своих клиентов, а заработок от продаж достигал примерно 75 тысяч гривен. Стоимость одного пакетика составила 350 гривен”, - сообщили в полиции.

По ходатайствам прокурора суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей, с правом внесения залога в размере 99 тысяч 240 гривен каждому.

Операцию по разоблачению наркодилеров проводили оперативники управления по борьбе с наркопреступностью в Николаевской области, следователи отделения полиции №1 Николаевского районного управления полиции, при силовой поддержке спецназовцев роты полиции особого назначения. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет окружная прокуратура.