В Николаевской области задержали торговца трофейным оружием

В Николаевской области задержан 26-летний местный житель, пытавшийся продать ящик гранат, пехотный огнемет и гранатомет.

Об этом сообщили в ГУ НП, ГПСУ, прокуратуре.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что 26-летний злоумышленник подыскивал клиентов среди лиц с уголовным прошлым. После чего договаривался с ними о цене и поставку оружия и боеприпасов заказчикам.

Именно после продажи ящика, в котором содержалось 20 гранат, и пехотного огнемета и противотанкового гранатомета, злоумышленника задержали правоохранители. За товар злоумышленник просил 1800 долларов США.

В ходе обысков полицейские изъяли оружие и боеприпасы, денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, и другие доказательства противоправной деятельности злоумышленника.

В ГПСУ уточнили, что делец искал оружие в районах ведения боевых действий, оставленных оккупантами. Среди изъятого РПГ-22, РПО «Шмель», 20 гранат Ф-1.

Задержанному уже сообщили о подозрении за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК Украины («Приобретение, хранение, огнестрельное оружие, боевые припасы, без предусмотренного законом разрешения»)

Суд в отношении него избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 104 тысяч гривен.

Операция по ликвидации канала сбыта трофейного оружия проводилась оперативниками Одесского пограничного отряда совместно с сотрудниками СБУ в Николаевской области и Нацполиции при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.