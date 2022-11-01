В Тернополе задержали разыскиваемого Интерполом выходца с Кавказа, который собирал свою банду для разбоев в Украине

В Тернополе задержали иностранца, который находился в розыске Интерпола за совершение тяжких преступлений. Он также пытался собрать свою банду в Украине для разбоев.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Задержанным оказался участник международной преступной группировки по Южному Кавказу. Злоумышленники специализировались на разбойных нападениях, совершавших с особой жестокостью.
Сотрудники СБУ получили информацию о том, что один из участников банды скрыто прибыл в наше государство, где надеялся скрываться от правосудия.
Кроме того, злоумышленник пытался создать на западе Украины собственную криминальную группировку для осуществления «налетов» на дома и бизнес местных жителей.
Таким образом, он планировал распространить свое преступное влияние на территории региона и «подняться в статусе» преступной иерархии.
Такие действия могли привести к обострению криминогенной обстановки и расшатыванию общественно-политической ситуации в западных областях.
Сотрудники СБУ предотвратили реализацию преступных намерений. Они установили местонахождение уголовника и задержали его.
В настоящее время решается вопрос применения к нему экстрадиционного ареста. Также проверяется возможная причастность задержанного к совершению тяжких преступлений на территории Украины.
Напомним, как в Одесском аэропорту задержали иностранку, подозреваемую Интерполом в терроризме.