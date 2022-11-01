Горно-обогатительные комбинаты украинского олигарха разоблачили на уклонении от уплаты налогов на ₴10 миллиардов

Сотрудники БЭБ подозревают горно-обогатительные комбинаты одного из олигархов в умышленном занижении рентной платы за пользование недрами в десять миллиардов гривен. Проводятся следственные действия, обыски в административных и офисных зданиях ГОКов, осуществляющих первичную переработку полезных ископаемых.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности.

«Эти ГОК и еще десяток обществ принадлежат к группе связанных субъектов хозяйствования. Их единственным конечным бенефициарным владельцем является один из самых богатых олигархов Украины, фактически находящийся в Княжестве Монако. Обыски производятся с целью сбора доказательной базы. Кроме того, с привлечением специалиста и эксперта-химика проводятся обзоры месторождений и производственных мощностей по переработке полезных ископаемых горно-обогатительных комбинатов. Отобраны образцы «бедной руды» и концентрата для проведения комплексных экспертиз», – говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ выяснили, что должностные лица одного из этих предприятий в период 2018-2021 годов занизили налоговые обязательства по рентной плате за пользование недрами на сумму почти 7,6 миллиарда гривен.

А служащие другого общества также умышленно занизили налоговые обязательства по рентной плате за пользование недрами на сумму более 2,7 миллиарда гривен. Такие действия нарушителей привели к фактическому непоступлению в Государственный бюджет Украины средств в размере более 10 миллиардов.

Досудебное расследование по уголовному производству по признакам нарушения предусмотренного частью 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины («Уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей») осуществляют детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора при оперативном сопровождении сотрудников СБУ. Факты уклонения от уплаты налогов установлены в сотрудничестве с сотрудниками Государственной налоговой службы Украины.

В ведомстве не называют имя олигарха, но в вероятно речь идет о бывшем депутате Верховной Рады Константине Жеваго.

Напомним, что 27 сентября 2019 г. ГБР объявило о подозрении экс-нардепу Константину Жеваго за растрату 113 миллионов гривен банка «Финансы и кредит». В 2021 году Интерпол объявил его в международный розыск.

Жеваго был депутатом шести созывов украинского парламента, начиная с 1998 года. В 2019 году он проиграл выборы в своем округе проектному менеджеру ProZorro.

Константин Жеваго – один из самых богатых людей Украины. По оценкам Forbes, его состояние составляет около 1,1 миллиарда долларов.

В 2019 году Нацбанк начал принудительное взыскание 1,5 миллиарда гривен с олигарха Жеваго.