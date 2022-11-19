СБУ вычислила еще 11 организаторов псевдореферендума на оккупированной Запорожской области

Служба безопасности Украины установила еще 11 организаторов псевдореферендума на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники входили в состав созданных агрессором «территориальных избирательных комиссий» в Энергодаре, Мелитополе и Каменце-Днепровской.

Среди одиннадцати разоблаченных коллаборантов четверо находились на «должностях» так называемых глав «теризбиркомов».

Именно они организовывали в городах агитационную кампанию в поддержку фейкового плебисцита и призывали людей активно участвовать в нем.

Зафиксированы факты содействия российским пропагандистам в подготовке постановочных сюжетов для кремлевских информресурсов.

Также злоумышленники собирали персональные данные местных жителей для составления избирательных списков и их направления в оккупационную администрацию.

В дальнейшем враг использовал учредительные данные граждан для фальсификации результатов незаконного голосования.

Сотрудники СБУ задокументировали факты преступной деятельности коллаборантов и их кремлевских кураторов.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении в коллаборационной деятельности.

Продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности.

Напомним, СБУ идентифицировала еще 12 изменников, которые организовывали «присоединение» Донбасса к россии.