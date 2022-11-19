СБУ вычислила еще 11 организаторов псевдореферендума на оккупированной Запорожской области

Служба безопасности Украины установила еще 11 организаторов псевдореферендума на временно оккупированных территориях Запорожской области.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Злоумышленники входили в состав созданных агрессором «территориальных избирательных комиссий» в Энергодаре, Мелитополе и Каменце-Днепровской.
Среди одиннадцати разоблаченных коллаборантов четверо находились на «должностях» так называемых глав «теризбиркомов».
Именно они организовывали в городах агитационную кампанию в поддержку фейкового плебисцита и призывали людей активно участвовать в нем.
Зафиксированы факты содействия российским пропагандистам в подготовке постановочных сюжетов для кремлевских информресурсов.
Также злоумышленники собирали персональные данные местных жителей для составления избирательных списков и их направления в оккупационную администрацию.
В дальнейшем враг использовал учредительные данные граждан для фальсификации результатов незаконного голосования.
Сотрудники СБУ задокументировали факты преступной деятельности коллаборантов и их кремлевских кураторов.
Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении в коллаборационной деятельности.
Продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности.
Напомним, СБУ идентифицировала еще 12 изменников, которые организовывали «присоединение» Донбасса к россии.