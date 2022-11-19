В Киеве суд арестовал активы российской компании на ₴40 миллионов, продававшей горюче-смазочные материалы

Суд в Киеве арестовал активы российской компании, которая занималась продажей горюче-смазочных материалов. Изъятое горючее передали на нужды ВСУ.
Об этом сообщает Национальная полиция.
По данным следствия, указанное предприятие было зарегистрировано на территории россии, владельцем является гражданин россии. Компания продавала горюче-смазочные материалы и вещества.
Против руководства компании возбуждено уголовное дело по факту финансирования военной агрессии против Украины. По ходатайству следователей Печерский районный суд арестовал активы и имущество компании.
Стоимость арестованного составила более 40 миллионов гривен. Изъятое передали на нужды украинских военных.
Напомним, на Николаевщине арестовали активы белорусских асфальтных заводов на ₴50 миллионов.