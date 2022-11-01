В Болгарии задержали пятерых человек в связи с терактом в Стамбуле по подозрению, что они занимались контрабандой людей и могли помогать причастным к теракту.

Об этом сообщает Reuters, цитируя заявление генпрокурора Болгарии Ивана Гешева.

«Обвинения предъявлены пяти лицам. Речь идет о двух группах обвинений - поддержка теракта на территории другой страны, а именно атаки в Стамбуле, и контрабанда людей», - отметил он.

Задержанные - трое граждан Молдовы, еще один мужчина и женщина - сирийские курды.

После задержания суд избрал мерой пресечения арест в отношении четырех задержанных мужчин, но именно по обвинению в контрабанде людей, поскольку решил, что доказательства их помощи организаторам теракта в Стамбуле недостаточны. В отношении задержанной женщины прокуроры не просили об аресте в качестве меры пресечения из-за ее состояния здоровья.

Гешев также сообщил, что Турция уже попросила об экстрадиции отдельных лиц.

Напомним, что 13 ноября на популярной пешеходной улице Стамбула произошел теракт - погибли 6 человек, ранены 53. Уже 14 ноября в Турции сообщили, что задержали подозреваемую в организации взрыва в Стамбуле - следствие указывает, что «следы ведут в Сирию».

Также в Стамбуле во время движения по автодороге взорвался автомобиль.