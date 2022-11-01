В США стрелок убил пятерых человек в ночном гей-клубе

Пятеро человек погибли, 18 получили ранения в результате стрельбы в ночном ЛГБТК-клубе Club Q в городе Колорадо-Спрингс в США.

Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на Reuters.

По информации полиции, стрельбу из винтовки открыл 22-летний Андерсон Ли Олдрич. Посетители клуба остановили его силой после серии выстрелов, через несколько минут приехала полиция и задержала нападавшего.

Club Q назвал события субботнего вечера "нападением ненависти". Местные власти заявили, что расследуют, было ли нападение мотивировано ненавистью (к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией). Губернатор штата Колорадо Джаред Полис, который является открытым геем, похвалил людей, которые заблокировали стрелка, назвав стрельбу "ужасной, отвратительной и разрушительной".

После стрельбы в Колорадо-Спрингс президент США Джо Байден высказался за запрет свободной продажи штурмового оружия в стране.