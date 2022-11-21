Жительницу Вознесенска в соцсети прославляла оккупационный режим - ей грозит до пяти лет тюрьмы

55-летней жительнице города Вознесенска Николаевской области сообщили о подозрении за оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии рф против Украины

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемая, с марта по сентябрь 2022 года, в личном аккаунте соцсети «Одноклассники» активно публиковала сообщения, в которых содержались оправдывающие, отрицавшие и признававшие правомерной агрессию россии.

В случае доказательства вины по части 2 статьи 436-2 Уголовного Кодекса Украины ей грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

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