Парламентская ассамблея НАТО признала россию страной-террористом

В понедельник, 21 ноября, парламентская ассамблея НАТО призвала создать специальный Международный трибунал по агрессии РФ против Украины и признала ее государством-террористом.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа", глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.

«Все 30 стран НАТО поддержали предложения нашей делегации. Такой трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство российской федерации», - подчеркнул Чернев.

Отмечается, что такой трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство российской федерации.

В резолюции содержатся также следующие решения по Украине:

- увеличение поставок в Украине вооружения;

- разработка конкретных шагов по вступлению Украины в НАТО;

- создание механизма взыскания репараций с РФ за нанесенный Украине ущерб.

По его словам, в резолюции также был закреплен принцип о том, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Напомним, как парламент Чехии признал российский режим террористическим.