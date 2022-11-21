В столичной нарколаборатории изъяли вещества на ₴25 миллионов

В Киеве полицейские проверили жилье попавшегося в метро с наркотиками мужчины и нашли там нарколабораторию с запрещенными веществами на 25 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

На днях на станции киевского метро "Святошино" сотрудники полиции остановили пассажира для проверки. При поверхностном осмотре у него было обнаружено наркотическое средство, похожее на мефедрон. Для документирования на место прибыла следственно-оперативная группа.

В ходе следственных действий установлено, что мужчина производит наркотик по месту своего жительства. Выехав по указанному адресу, полицейские обнаружили там нарколабораторию со специальным оборудованием. Также на месте изъято почти 30 килограммов готового наркотического вещества - мефедрон, различные реагенты и прекурсоры, опасные для жизни и здоровья из-за испарения. Все вещества отправлены на экспертизу.

По ценам "черного" рынка стоимость изъятых средств составляет около 25 миллионов гривен.

Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Наркоделом оказался 29-летний ранее судимый уроженец Черкасской области, который сообщил, что примерно год назад нашел через интернет-сеть такой «заработок». Ему прислали необходимое оборудование, вещества и инструкции по производству наркотика с целью дальнейшей продажи.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное по предварительному сговору группой лиц или сбыт этих веществ в больших размерах»). Санкция статьи предусматривает до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Gолицейские устанавливают всех лиц, причастных к этому преступлению, чтобы привлечь их к уголовной ответственности. Следственные действия продолжаются.