В Николаеве пара распивала алкоголь в остановке-укрытии

В одной из остановок-укрытий, установленных в Николаеве, использовали для распития крепких алкогольных напитков.

Фото с камер видеонаблюдения опубликовало КП НГС «Николаевэлектротранс».

«Все остановки-укрытия в Николаеве обустраиваются системой видеонаблюдения. Все случаи использования защитного сооружения не по назначению фиксируются на камеры», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в этот раз предприятие опубликовало фото, где лица нарушителей замылены, но в случае, если ситуация повторится - город сможет «узнать героев в лицо».

В пресс-службе напомнили, что имущество необходимо использовать по назначению.

«Помните, что остановки-укрытия строятся в то время, когда война продолжается, и в Николаеве на остановках общественного транспорта гибли мирные люди», - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, как в Николаеве устанавливают еще одно бетонное укрытие от вражеских обстрелов.