ВСУ передали 140 тысяч патронов, изъятых в сети военторгов, разоблаченной на махинации с гуммопомощью для армии

ГБР по решению суда передало почти 140 тысяч патронов Вооруженным силам Украины, которые были изъяты в рамках досудебного расследования в отношении руководства сети столичных военных магазинов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

В ведомстве напомнили, что в июле 2022 года сотрудники ГБР разоблачили руководство магазинов на махинациях с гуманитарной помощью для ВСУ.

В апреле 2022 года предприниматели обратились в одну из столичных воинских частей с предложением привезти для них бесплатно бронепластины и защитные шлемы. Они обещали закупить их за свой счет и передать военным, как гуманитарную помощь. Для этого коммерсанты попросили предоставить предприятию сертификат на ввоз соответствующего товара, что позволяло избежать прохождения таможенных формальностей и уплаты таможенных платежей в государственный бюджет.

После получения соответствующего сертификата, злоумышленники завезли с территории Польши в Украину 1,5 тысяч бронепластин и 300 защитных шлемов. Задекларированная стоимость товара в тот момент составляла более 800 тысяч гривен. По предварительным оценкам, рыночная стоимость составляет примерно 8 миллионов гривен.

В дальнейшем вместо того, чтобы безвозмездно передать товар военным, предприниматели предложили руководству части заключить с ними договор купли-продажи и выкупить шлемы и пластины по рыночной стоимости. Когда военные отказали, предприниматели начали давить на них.

В то же время, бронепластины и шлемы были выставлены на продажу через сеть собственных магазинов.

Владельцу и руководителю торговой сети сообщено о подозрении в продаже товаров (предметов) безвозмездной помощи, с целью получения прибыли, совершенной в значительном размере, по предварительному сговору группой лиц, во время военного положения (частью 3 статьи 201-2 УК Украины).

Правоохранители не называют имен, но по данным источников УП речь шла о «Военторге «ДиСИ».

Напомним, как в сети магазинов «Охота» проходили обыски по делу о незаконной торговле бронежилетами и тепловизорами.