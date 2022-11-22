В Украине впервые служащим предприятия объявили подозрения за экоцид

Впервые в истории независимой Украины двум служащим предприятия сообщили о подозрении в совершении экоцида (статья 441 УК Украины). Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, в технологическом процессе производства предприятия, занимающегося изготовлением картонно-бумажной продукции, используется значительное количество вредных веществ. В частности, дисперсия для проклейки, гидроксихлорид алюминия, крахмал и другие вещества. Попадая в воду природных водоемов, они ухудшают ее качество и негативно влияют на водную экосистему, оказывая токсическое действие на водные организмы.

Это приводит к массовому уничтожению растительного и животного мира, отравлению водных ресурсов и приводит к наступлению экологической катастрофы.

Следствием установлено, что начальник и мастер цеха тепловодоснабжения предприятия с октября 2017 по январь 2021 года с использованием возможностей технологического оборудования очистных сооружений осуществили сброс недостаточно очищенных обратных вод в реку, которая является притоком реки Случь. Это привело к превышению нормированных значений загрязняющих, взвешенных веществ и веществ, сброс которых не предусмотрен разрешениями на специальное водопользование.

В результате таких действий, согласно выводам инженерно-экологической экспертизы, на участке около 4 километров от места сброса обратных вод произошло негативное изменение экологического равновесия. Из-за загрязнения воды химическими веществами исчезла речная флора и фауна. Ее восстановление и воспроизведение невозможны.