В россии задержали полковника, который требовал от военкома взятку в виде стиральной машинки

Московский 235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест на два месяца сотрудника Генштаба полковника Ивана Мертвищева за взятку стиральной машиной от военкома.

Об этом пишет российское издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По их данным, Мертвищев в рамках осенней призывной кампании собирался провести проверку Объединенного военного комиссариата (ОВК) Раменки. За неделю до визита он позвонил военкому и предупредил, что приедет с проверкой. При этом он, по словам источников «Ъ», намекнул, что знает о бедственном положении с набором призывников и обязательно найдет к чему придраться, даже если с необходимой документацией не будет никаких проблем.

Чтобы это не стало проблемой, Мертвищев предложил военкому купить для него стиральную машину стоимостью не менее 70 тысяч рублей (около 42 тысяч гривен в эквиваленте, - ПН). В ответ офицер сделал вид, что согласен с такими условиями, но на самом деле подал заявление о вымогательстве в фсб. Затем сотрудники спецслужбы купили стиральную машину, которая устраивала бы Мертвищева, попросили его забрать заказ, и задержали при получении.

На полковника было возбуждено уголовное дело за получение взятки, сопряженное с вымогательством (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Он полностью признал свою вину.

Как известно, российские военные во время оккупации украинских территорий «прославились» тем, что массово грабили бытовую технику, особенно стиральные машинки.