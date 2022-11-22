Жителя Николаевщины, который убил односельчанина приговорили к 13 годам тюрьмы

Жителю села Мишково-Погорелово Николаевской области огласили приговор в виде 13 лет лишения свободы за умышленное убийство односельчанина (части 1 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины).

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

В суде доказано, что в апреле 2022 года между местными жителями деревни произошла ссора, в ходе которой обвиняемый из охотничьего ружья произвел серию выстрелов в односельчанина, который от полученных травм погиб на месте происшествия.

Обвиняемый находится под стражей, где и будет ждать вступления приговора в законную силу.

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