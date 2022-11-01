В Николаевской области неизвестные подожгли частный дом

В Николаевском районе 21 ноября горел жилой дом. Вероятная причина пожара – поджог.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Инцидент произошел в селе Оленовка Шевченковской территориальной громады. Службу спасения известили в 14:36.

Спасатели ликвидировали пожар частного жилого дома по улице Квитневой в 16:38 на площади 50 квадратных метров.

Напомним, как полиция задержала троих мужчин за поджог автомобиля активиста в Николаевской области.