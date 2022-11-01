В Болгарии поймали воров из Николаева и Донецка за серию квартирных краж

В Болгарии задержали граждан Украины Руслана Добровского и Денис Шайтанова за ограбление более 10 квартир в городе Бургас.

Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что только из одного жилища - в спальном районе фигуранты «Изгрев» похитили деньги и драгоценности на сумму более 100 тысяч левов (почти 2 миллиона в гривневом эквиваленте, - ПН).

У двух профессиональных воров было три квартиры, где они хранили награбленное.

В дома бургасцев воры проникали при помощи кирки и широкий ассортимент заготовок для ключей, которые привезли из Украины.

В суде оба заявили, что у них нет судимостей и они в Болгарии оказались как беженцы. Также они сетуют на якобы применение физической силы со стороны местной полиции.

При этом расследование Европола показало, что оба фигуранта ранее участвовали в угоне автотранспортных средств, вымогательстве с применением физической силы, грабежах и других мелких преступлениях.

Отметим, что по информации «Преступности.НЕТ», Руслан Добровский и Шайтанов – уроженцы Донецкой и Луганской областей. При этом последний давно проживал в Николаеве, где тоже стал фигурантом ряда уголовных производств. В частности, Шайтанова с тремя подельниками задерживали в конце мая 2019 года за серию краж из квартир. Объектом посягательства «домушников» были деньги, ювелирные изделия, компьютерная техника и другое. Не пренебрегали даже бижутерией, элитным алкоголем и духами.