В Австралии полиция через два десятилетия установила личность серийного насильника благодаря анализу ДНК

Полиция Австралии заявила, что благодаря анализу ДНК установила личность серийного насильника, который с 1985 по 2001 год напал на 31 женщину.

Об этом сообщает Sydney Morning Herald.

Неизвестный насильник, которого в прессе называли «насильником из Сентениал Парк» и «насильником в спортивном костюме», в течение десятилетий нападал на женщин, проникая в их квартиры или подстерегая во время пробежки.

Расследование серии нападений не давало результатов, пока в 2019 году судмедэксперты не применили новую технологию сравнительных анализов проб ДНК.

Образцы ДНК насильника были получены от 12 его жертв, и путем их сопоставления с образцами других людей удалось сначала установить группу родственников насильника по мужской линии, а в сентябре 2022 года заключить, что ДНК насильника точно соответствует ДНК Кита Симмса, жителя пригорода Сиднея.

Сам Симмс умер в феврале 2022 года в возрасте 66 лет в кругу семьи. Члены семьи, как утверждается, ничего не знали о его «темной стороне» и были поражены, когда им сообщили об этом.

Напомним, житель США Морис Гастингс провел почти 40 лет заключения по обвинению в убийстве, которое он не совершал. Темнокожий мужчина вышел на свободу после проведённого теста ДНК.