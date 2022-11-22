В Швеции по подозрению в шпионаже задержали семейную пару из россии

Семейная пара из россии арестована в Швеции по подозрению в шпионаже. Для их задержания была проведена спецоперация с применением вертолетов и спецназа.

Об этом сообщает Aftonbladet , передает Liga.net .

«Операция «Копье», как ее назвали в пресс-службе полиции безопасности Швеции, прошла в 6 утра по времени Стокгольма. Бойцы спецназа десантировались с вертолетов на крышу жилого дома и затем внезапно ворвались в квартиру подозреваемых, спустившись к ней сверху.

В результате операции была арестована семейная пара из россии, подозреваемая в шпионаже. Штурм сочли необходимым для того, чтобы подозреваемые не успели уничтожить доказательства.

Разведслужба заявила медиа, что арестованные подозреваются в совершении незаконной разведывательной деятельности против Швеции и еще одной страны. Муж подозревается в шпионаже в пользу россии, его жена – в соучастии. По данным следствия, шпионская деятельность пары прослежена с января 2013 года.

Напомним ранее в Норвегии задержали шестерых россиян, фотографировавших секретные объекты. А также задержали российского шпиона, выдававшего себя за «бразильского ученого». Настоящее имя арестованного норвежской полицией сотрудника университета Тромсе по подозрению в шпионаже в пользу россии – Михаил Валерьевич Микушин, 1978 года рождения.