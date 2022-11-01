Помогал Сальдо и Балицкому: экс-министру Табачнику объявили подозрение в госизмене

Бывшему министру образования и науки Дмитрию Табачнику объявили подозрение в государственной измене. По данным следствия, он помогал гауляйтерам оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Об этом говорится на странице Офиса Генерального прокурора.

В тексте подозрения отмечается, что 1 мая текущего года Табачник с помощью мессенджера Telegram сконтактировал коллаборантов оккупированных территорий в Херсонской и Запорожской областях Владимира Сальдо и Евгения Балицкого с заместителем министра здравоохранения России Андреем Плутиницким для организации процессов в сфере процессов. При этом действовал как представитель высших органов власти РФ.

После этого Табачник переписывался с Сальдо для организации его встречи с «министром МЧС АР Крым» для решения вопроса о создании «службы по чрезвычайным ситуациям», подписании «договора» о сотрудничестве с « Управлением внутренних дел в Херсонской области» и создании службы «112». В конце июля Табачник отобрал у Сальдо и Балицкого информацию о количестве объектов инфраструктуры, учебных заведений, медицинских учреждений, избирательных участков.

«На основании этой информации Табачник подал на имя заместителя главы правительства РФ докладную записку о необходимости вооруженной охраны для этих объектов», - говорится в подозрении.

Кроме этого, бывший украинский чиновник докладывал сотруднику девятого управления департамента оперативной информации пятой службы ФСБ РФ о некомпетентности «руководителя Запорожской ВГА» Балицкого в вопросах создания сети аптек на оккупированной территории, ценообразовании на фармацевтическую продукцию, а также ненадлежащего хранения вакцин.

Подозрение в государственной измене бывшему чиновнику объявил следователь УСБУ в Винницкой области. Табачнику грозит пожизненное заключение.

Как известно, Табачник был министром образования и науки Украины при президенте Викторе Януковиче, однако в 2014 году покинул Украину. С тех пор он скрывается в России. Табачник фигурантом санкций ЕС за незаконное предоставление государственных средств.

Также он известен своими украинофобскими и пророссийскими взглядами.

Министерство внутренних дел приписывает ему часть 5 статьи 191 Уголовного Кодекса Украины (присвоение и растрату чужого имущества, которое было доверено лицу или находилось в его ведении). В частности, экс-чиновник обвиняется в присвоении имущества на 35 млн гривен. За это ему грозит до четырех лет лишения свободы.

13 ноября Табачник был замечен на похоронах гауляйтера Херсонской области Кирилла Стремоусова. Последнего хоронили в оккупированном Крыму.