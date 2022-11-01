Россияне с поддельными документами, пророссийская литература и много наличных денег: СБУ рассказали о результатах обысков в Киево-Печерской лавре

Служба безопасности Украины во время контрразведывательных (безопасных) мероприятий, проводимых на территориях Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области, обнаружила граждан России, у которых или не было документов, или они имели паспорта Украины с признаками подделки. Также была обнаружена пророссийская литература.
Об этом сообщает СБУ.
В ведомстве отметили, что во взаимодействии с сотрудниками Нацполиции и Нацгвардии было тщательно проверено более 350 церковных построек и 850 человек.
Более 50 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа. Среди них были не только граждане Украины, но и иностранцы, в том числе граждане россии, находившиеся на территории объектов.
Некоторые из них при проверке документов предоставили паспорта и военные билеты СССР, некоторые вообще не имели оригиналов документов, а только их копии, или имели паспорта граждан Украины с признаками подделки или повреждениями. В настоящее время по ним осуществляется углубленная проверка.
«Также на территории Киево-Печерской Лавры находился 32-летний гражданин Украины. Он может быть причастен к противоправной деятельности в нашей стране пророссийского информационного агентства «Антван». При этом он является доверенным лицом владельца одноименной российской компании ANTVAN GROUP – гражданина россии Орлова А.В., владевшего в Украине рядом земельных участков и заведений общепита. Пока это имущество арестовано в рамках уголовного производства», - говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе мероприятий безопасности обнаружено:
Все материалы будут переданы на соответствующие экспертные исследования.
«Указанные меры безопасности проходили в рамках действующего законодательства. Отмечаем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины», - добавили в СБУ.