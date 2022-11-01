В Иерусалиме утром прогремели два взрыва на автобусных остановках – есть погибший и раненые

В столице Израиля Иерусалиме прозвучало два взрыва на автобусных остановках. В результате чего один человек погиб и как минимум 15 людей были ранены.

Об этом сообщает израильское издание Israel national news.

Первый взрыв произошел на автобусной остановке на выезде из города. После чего пострадали не менее двенадцати человек, в том числе двое в критическом состоянии и еще двое в тяжелом состоянии. Один из пострадавших позже скончался от полученных травм в больнице.

На место происшествия отправили экстренные службы для оказания помощи пострадавшим.

Вскоре после этого поступило сообщение о втором взрыве в районе Рамота. В результате чего три человека получили легкие ранения.

На места взрывов прибыли правоохранители, которые закрыли для движения шоссе 1 на въезде в Иерусалим. По предварительным данным, причиной взрыва стало взрывное устройство. Оно было спрятано в сумке, оставленной на автобусной остановке.

Напомним, 13 ноября в Стамбуле произошел взрыв на популярной пешеходной улице Истикляль днем в воскресенье 13 ноября. Место взрыва расположено в шести минутах ходьбы от центральной площади Таксим.

Утром 14 октября сообщили о задержании женщины, которая, как считают правоохранители, оставила взрывчатку на улице.