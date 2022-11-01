Патрульная полиция разыскивает свидетелей, как в Николаеве Toyota Camry протаранила три автомобиля и покинула место ДТП

Патрульная полиция Николаевской области разыскивает свидетелей ДТП, которое произошло 12 ноября в Николаеве в районе дома 2Б на улице Архитектора.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
ДТП произошло около 21:50. В районе дома 2Б на улице Архитектора Старова автомобиль Toyota Camry (в 30-м кузове), серого цвета, номерной знак устанавливается, совершил наезд на три транспортных средства, в результате чего они получили механические повреждения. После совершения ДТП, автомобиль Тоyota Camry покинул место происшествия.
«В связи с этим, отдел розыска и обработки материалов ДТП УПП в Николаевской области обращается с просьбой к гражданам, имеющим какие-либо сведения о вышеуказанном дорожно-транспортном происшествии, или месте нахождения разыскиваемого транспортного средства, сообщить по телефонам: (093 )763-77-29, (098)053-33-31, (0512)53-18-44, 102 или обратиться по адресу: г.Николаев, ул. Новозаводская 1Б/1, каб. 113», - говорится в сообщении.