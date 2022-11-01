Патрульная полиция разыскивает свидетелей, как в Николаеве Toyota Camry протаранила три автомобиля и покинула место ДТП

Toyota Camry 30, иллюстративная фотография. Патрульная полиция Николаевской области разыскивает свидетелей ДТП, которое произошло 12 ноября в Николаеве в районе дома 2Б на улице Архитектора.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

ДТП произошло около 21:50. В районе дома 2Б на улице Архитектора Старова автомобиль Toyota Camry (в 30-м кузове), серого цвета, номерной знак устанавливается, совершил наезд на три транспортных средства, в результате чего они получили механические повреждения. После совершения ДТП, автомобиль Тоyota Camry покинул место происшествия.