ГБР и СБУ задержали руководство таможенного поста «Столичный» за систематические вымогательство взяток у импортеров

Сотрудники Государственного бюро расследований по материалам СБУ разоблачили руководство таможенного поста «Столичный» Киевской таможни Гостаможслужбы Украины. Чиновники системно требовали взятки от субъектов внешнеэкономической деятельности, которые ввозили в Украину товары широкого потребления.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что за беспрепятственное таможенное оформление товаров и ускорение процедуры таможенного оформления таможенные дельцы брали 300 долларов США из одного контейнера. Только за короткий период следствие задокументировало факты получения взяток в несколько тысяч долларов США.

Сотрудники ГБР совместно с сотрудниками СБУ задержали злоумышленников при получении очередной части взятки от одного из импортеров.

О подозрении сообщено начальнику таможенного поста «Столичный» Киевской таможни и исполняющему обязанности заместителя начальника таможенного поста «Столичный». Таможенники подозреваются в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним, что 16 ноября ГБР разоблачило начальника таможенного поста «Тиса» Закарпатской таможни и его заместителя на систематическом вымогательстве взяток у автоперевозчиков.