Пограничники спасли отца и сына, которые пытались незаконно пересечь границу на Закарпатье и чуть не утонули в Тисе

Во вторник, 22 ноября, на Закарпатье пограничники Мукачевского отряда совместно со своими румынскими коллегами достали из реки Тиса двух мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу.

Об этом сообщает ГПСУ.

Во время патрулирования пограничный наряд отделения «Большой Бычков» получил информацию от румынских пограничников о наблюдении ими в воде неизвестного. Его несло течением вдоль границы.

«Выдвинувшись к указанному месту, военнослужащие увидели в реке мужчину, который отчаянно боролся со стремительным течением, тянувшим его ко дну. Пограничники немедленно бросились на спасение и достали мужчину из воды. Спасенный едва мог разговаривать, но сообщил, что был не один. Вместе с ним находился его 23-летний сын. Его спасли уже румынские пограничники», - говорится в сообщении.

Мужчине вызвали карету скорой помощи. Врачи диагностировали у него переохлаждение.

Впоследствии 58-летний правонарушитель рассказал пограничникам, что они вместе с сыном приняли предложение дельцов, которые за 4 тысячи долларов США пообещали им беспрепятственное пересечение границы. Однако не предупредили об опасности, которая подстерегает их во время преодоления реки, заверив, что она мелкая.

В настоящее время оперативники отряда устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного пересечения границы военнообязанных мужчин.

Напомним, ранее на Винничине задержаны гражданина Молдовы, который переплыл Днестр без весел ради любимой.