СБУ в Херсоне задержала мужчину, который помог сотрудникам фсб эвакуироваться на левый берег

Служба безопасности разоблачила еще одного пособника оккупантов во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне. Им оказался владелец местной станции прогулочных катеров, помогавший захватчикам убегать от контрнаступления Сил обороны на южном направлении.

Об этом сообщает СБУ.

Мужчина добровольно передал в распоряжение агрессора шесть плавсредств, каждое из которых рассчитано на 30 пассажирских мест.

Именно на этих катерах на левый берег Днепра «эвакуировались» кадровые сотрудники фсб и еще несколько подразделений оккупационных группировок россии.

Кроме того, враг привлек плавсредства для принудительного вывоза части местных жителей во временно оккупированные районы Херсонщины.

«По данным следствия, до широкомасштабного вторжения этот мужчина устраивал морские экскурсии в районе Железного порта. После временного захвата региона он перерегистрировал собственный бизнес в пользу страны-агрессора и заключил соответствующий договор с оккупационной администрацией. После освобождения областного центра злоумышленник пытался скрываться в городе. Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали», - говорится в сообщении.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводили сотрудники СБУ Херсонской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.